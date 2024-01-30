رابطة صناعة النفط في كوردستان تخاطب الكونغرس لحث السوداني على استئناف تصدير نفط الإقليم

وجهت رابطة صناعة النفط في كوردستان “ابيكيور” APIKUR، رسالة إلى الكونغرس الأمريكي تطالبه فيها باتخاذ إجراءات للمساعدة في إقناع الحكومة الاتحادية العراقية باستئناف صادرات النفط في إقليم كوردستان، قبل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى البيت الأبيض.

وقالت الرابطة في بيان إن “توقف صادرات النفط الخام، المستمر منذ أكثر من 10 أشهر، ومشلكة عدم إرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة العراقية التي لم يتم حلها، إلى جانب الشروط التعاقدية المتحيزة والمدفوعات السابقة والمستقبلية لشركات النفط العالمية، تهدد الاستقرار المالي في إقليم كوردستان، وهي المنطقة التي كانت دائماً الحليف الأمني للولايات المتحدة في الشرق الأوسط”.

وأشارت رسالة ابيكيور للكونغرس إلى “الاستثمارات الأمريكية والدولية الكبيرة في إقليم كوردستان والتي يبلغ مجموعها أكثر من 10 مليارات دولار، والحاجة إلى حماية هذه المصالح”.

وناشدت الرابطة، الكونغرس الأمريكي باتخاذ إجراءات فورية للمساعدة في حل مشكلة توقف صادرات النفط الخام من إقليم كوردستان وحث الحكومة الاتحادية على ذلك، مبينةً أن “استمرار توقف تصدير أكثر من 400 ألف برميل من النفط يومياً، لأكثر من 10 أشهر يؤثر بشدة على اقتصاد الإقليم واستقراره في وقت تتصاعد فيه التوترات بالمنطقة”.

وتابعت الرسالة أن “البيت الأبيض دعا رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني إلى زيارة واشنطن، ونحن ندعوكم إلى استثمار هذه الفرصة للضغط على السوداني من أجل السماح للشركات النفطية الأمريكية وبقية أعضاء رابطة صناعة النفط الكوردستاني بإنتاج وتصدير النفط إلى الأسواق العالمية بحرية”.

وأوضح APIKUR “تفاصيل الاستثمارات الأمريكية والدولية الكبيرة في إقليم كوردستان، والتي يبلغ مجموعها أكثر من 10 مليارات دولار، والتي باتت الآن معرضة للخطر”، وشددت الرسالة على “الحاجة الملحة إلى تحرك من جانب الكونغرس الأمريكي لتشجيع رئيس الوزراء العراقي على حل مأزق إنتاج وتصدير النفط قبل زيارته القادمة للولايات المتحدة”، موضحةً: “يظل أبيكيور ملتزماً تجاه إقليم كوردستان ويحث الكونغرس على دعم الجهود الرامية إلى استئناف إنتاج النفط وصادراته بالكامل، وهو أمر ضروري للاستقرار والأمن الاقتصادي الإقليمي”.

وقال مايلز بي كاجينز، المتحدث باسم الرابطة: “يجب على رئيس الوزراء العراقي أن يثبت أنه ملتزم بقيادة حكومته لتقديم حل مفيد للطرفين والذي لن يخنق إقليم كوردستان اقتصادياً بعد الآن”. وأضاف: “يتضمن هذا الحل استئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان إلى الأسواق العالمية مع ضمان الدفع والتعاقد للشركات الغربية والأمريكية لاستئناف عملياتها حيث أن تصدير النفط هو أساس اقتصاد العراق، وسيستفيد جميع العراقيين من استئناف الإنتاج الكامل والمبيعات العالمية من إقليم كوردستان”.

وتؤكد رابطة أبيكور بحسب ما ورد في موقعها الرسمي أن هدفها هو الترويج لإقليم كوردستان كواجهة لجذب شركات النفط العالمية وشركات الغاز ومقدمي الخدمات والمستثمرين، إلى جانب الدفاع وتمثيل المصالح المشتركة لأعضائها وتعمل كصوت مشترك وفعال تجاه جميع المعنيين من أصحاب المصلحة سواء في إقليم كوردستان أم في أي مكان آخر وتوفير منتدى لأعضائه للمشاركة المناسبة في معلومات الصناعة العامة وأفضل الممارسات، وأنها شركة محدودة بالضمان تم تأسيسها بموجب القانون الإنجليزي.

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