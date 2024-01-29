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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

نينوى.. المباشرة بتنفيذ مشروع الكابل الضوئي

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فى :أخبار عــامة
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نينوى.. المباشرة بتنفيذ مشروع الكابل الضوئي

اعلنت الحكومة المحلية في محافظة نينوى (مركزها الموصل) المباشرة بتنفيذ مشروع الكابل الضوئي (FTTH) ، في عموم المحافظة .

وقال محافظ نينوى عبد القادر الدخیل: ان ” الشركة باشرت باعمال تنفيذ مشروع الكابل الضوئي في عدد من الاحياء بجانبي مدينة الموصل (الأيمن والايسر) وعموم المحافظة”.

مضيفاً ، ان “محافظة نينوى بحاجة الى الاهتمام بمثل هذا المشروع ،الذي يعد من المشاريع الحيوية المهمة، والتي ستسهم في سرعة تقديم الخدمات للمواطنين “.

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