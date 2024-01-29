البيت الأبيض: بايدن سيرد بالطريقة الملائمة على قتل جنودنا

أكّد البيت الأبيض، يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تعمل على الردّ “بالطريقة الملائمة” على الهجوم بمسيّرة على قاعدة في الأردن أدّى إلى مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين، وذلك بعدما اتهم الرئيس جو بايدن فصائل مدعومة من إيران بالوقوف وراء الهجوم.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” إن الرئيس بايدن “سيرّد” على هجوم الأحد “بالطريقة الملائمة”، مضيفًا “لكننا لا نسعى إلى حرب مع إيران. لا نريد نزاعًا أوسع في الشرق الأوسط”.

وأمس الأحد، أعلن الجيش الأمريكي، مقتل ثلاثة من جنوده وإصابة نحو 25 آخرين بهجوم لمسيرة استهدف قاعدة تضم قوات أمريكية في الأردن.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الموقع المستهدف هو “البرج 22″، وهو موقع عسكري صغير في الأردن، بالقرب من حدود البلاد مع سوريا.

وفي تصريحات سابقة، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، إن إيران في بعض الحالات “تسهل بدأب” هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة لجماعات مدعومة من طهران على قواعد عسكرية أمريكية في العراق وسوريا.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه وزارة الدفاع بالاستعداد لمزيد من هذه الهجمات والرد بالشكل المناسب.

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