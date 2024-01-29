مسؤول أمني إيراني: إسناد هجمات العراقيين واليمنيين إلى طهران خطوة خبيثة

أعتبر نائب وزير الداخلية الإيراني للشؤون الأمنية، الجنرال مجيد مير أحمدي، اليوم الاثنين، إن إسناد الهجمات التي تشنها الفصائل المسلحة العراقية وجماعة الحوثيين إلى إيران خطوة “خبيثة”.

وقال الجنرال مير أحمدي في تصريح للصحفيين عقب وصوله إلى العاصمة السورية دمشق، تابعه NRT عربية، “إسناد الهجمات المشروعة للمقاتلين العراقيين واليمنيين إلى إيران خطوة خبيثة وأمر متحيز”، مضيفا “هؤلاء المقاتلون هم أصحاب القرار بأنفسهم وقد اعترفوا رسميا بمسؤولية هجماتهم”.

وبين مير أحمدي “أن جبهة المقاومة تشهد تغيرات استراتيجية على المستوى الإقليمي، والنظام الصهيوني يعيش أصعب الظروف في تاريخه المخزي، والدعم الكامل من الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين للنظام لم يمنع هزيمته”.

كما اعتبر “أن حزب الله له اليد العليا في ساحة المعركة وإرادته هي التي تحكم ساحة المعركة”، مبينا إن “ما قام به أنصار الله في اليمن كان له تأثير مذهل واستراتيجي، والمبادرة في أيديهم الكريمة”.

وبعد مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة ما لا يقل عن 34 آخرين في هجوم بطائرة بدون طيار في المنطقة الحدودية بين الأردن وسوريا أمس الأحد، دعا العديد من الشخصيات البارزة في الحزب الجمهوري الامريكي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة من قبل بلادهم ضد إيران.

وأعلن الجيش الأمريكي، أمس الأحد، عن هجوم بطائرة بدون طيار على القوات الأمريكية في المنطقة، وألقى الرئيس جو بايدن باللوم على الفصائل “المدعومة” من إيران.

وأعلنت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة في بيان لها أن الجمهورية الإسلامية “لا علاقة لها” بالهجمات التي استهدفت القوات الأمريكية على الحدود بين الأردن وسوريا، والتي أسفرت عن مقتل 3 جنود أمريكيين.

لكن إيران نفت وقوفها وراء الهجوم.

وقالت مسؤول إيراني “لا علاقة لإيران بهذه الهجمات، والصراع يدور بين جيش الولايات المتحدة وجماعات المقاومة في المنطقة، الذين يقاتلون بعضهم البعض”.

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