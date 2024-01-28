أربيل وبغداد تتفقان على تكلفة إنتاج نفط إقليم كوردستان

اتّفقت حكومتا العراق الاتحادي وإقليم كوردستان، على تكلفة إنتاج نفط إقليم كوردستان، فيما لا تزال المفاوضات مستمرة لتحديد تكاليف نقل نفط الإقليم.

ووفق كوردستان 24، فقد تم تحديد مبلغ 20.6 دولار مقابل إنتاج برميل واحد من نفط إقليم كوردستان.

وبحسب الأنباء الواردة، فإن حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لم تتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن تكاليف نقل نفط الإقليم، وأن المفاوضات ما زالت مستمرة.

وأعلن وزير الخارجية العراقي د. فؤاد حسين، بتاريخ 17 يناير 2024، عن إبرام اتفاقية جديدة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، لاستئناف تصدير نفط الإقليم.

وقال فؤاد حسين على هامش مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي في حلقةٍ نقاشية ببيت كوردستان في دافوس: «كانت هناك بعض المشاكل بين حكومتي أربيل وبغداد حول تصدير النفط، لكن قبل يومين وقّع الجانبان اتفاقية حول كيفية التعامل مع قضية النفط».

وأضاف: «أعتقد وآمل أن نتمكن من استئناف تصدير نفط كوردستان عبر ميناء جيهان مرة أخرى قريباً».

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