إقليم كوردستان: نستطيع تأمين حاجة السوق المحلية العراقية من اللحوم البيضاء

أكدت وزير الزراعة والموارد المائية في اقليم كوردستان، يوم الأحد، أن الإقليم حقق اكتفاء ذاتيا في انتاج اللحوم البيضاء، وبإمكانه سد حاجة السوق المحلية من هذا المنتج.

جاء ذلك خلال استضافتها في جلسة حوارية على هامش المؤتمر السنوي الثالث لممثليات حكومة اقليم كوردستان المنعقد في مدينة أربيل والذي تستمر أعماله لمدة خمسة أيام.

وقالت بيكرد طالباني خلال الاستضافة، إن موضوع الأمن الغذائي أحد المبادئ الاساسية للأمن القومي لأي بلد وله خصوصيته وأهميته، مؤكدة إن “حكومة اقليم كوردستان وضمن برنامجها الحكومي أولت اهتماما كبيرا في القطاع الزراعي”.

وأضافت أن “هناك تحديات تواجهنا ولم نكن بمنأى عنها منها الجفاف الذي كان له تأثير كبير على المناخ والقطاع الزراعي في اقليم كوردستان، و في نفس الوقت فإن المتغيرات السياسية والحروب التي يشهدها العالم مع تفشي الأوبئة والأمراض كان له تأثير على عمل الوزارة”، مستدركة بالقول: لكن رغم ذلك تركيزنا كان منصبا على كيفية حماية الأمن الغذائي وتوفير احتياجات السوق من المنتجات المحلية وتسويقها لأماكن أخرى”.

وتابع طالباني بالقول: اننا وصلنا في كثير من المنتجات المحلية إلى مستوى الاكتفاء الذاتي لسوقنا المحلية، ومنها على سبيل المثال اللحوم البيضاء، فإنه لدينا انتاج يفوق حاجة السوق المحلية في كوردستان، ويمكننا سد حاجة السوق لباقي أجزاء العراق”، مشيرة إلى أنه “يوجد في اقليم كوردستان 2639 مشروعا في قطاع الثروة الحيوانية”.

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