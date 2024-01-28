أكثر من 8 مليارات دولار مبيعات العراق من النفط في الشهر الماضي

اعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد، مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر كانون الأول الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) بقيمة تجاوزت الثمانية مليارات دولار.

وقالت الوزارة في بيان، إن “كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (108) مليوناً و(56) الف و(590) برميل ( مائة وثمانية مليون وستة وخمسون الفا وخمسمائة و تسعون برميلا) ، بإيرادات بلغت (8) مليارات و(311) مليونا و (34) الف دولار (ثمانية مليارات وثلاثمائة واحدى عشر مليوناً واربعة وثلاثون الف دولار)”.

واشارت الوزارة الى ان “الاحصائية بينت ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (107) مليوناً و(592) الف و(532) برميل ، فيما كانت الصادرات الى الاردن (464) الف و (58) برميل”.

وأضافت الوزارة، أن “معدل سعر البرميل الواحد بلغ (76.914) دولارا”، مشيرة الى ان “الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل (44) شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور الزبير والعوامات الاحادية ومن ميناء جيهان التركي ومستودع كركوك الحديث بالشاحنات الحوضية”.

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