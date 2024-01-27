الرئيس بارزاني يستقبل عائلة وذوي الشهيد بيشرو دزيي

بعد الاعتداء الصاروخي الغادر للحرس الثوري الإيراني على منزل الشهيد بيشرو مجيد دزيي، والذي أدى إلى استشهاده مع ابنته ژينا ذات الـ11 شهراً، إلى جانب إصابة زوجته وابنيه واستشهاد وإصابة عدد من المدنيين، استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم السبت 27 كانون الثاني 2024، عائلة الشهيد بيشرو دزيي، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل.

وخلال اللقاء، عبّر الرئيس بارزاني مجدداً عن تعازيه ومواساته لعائلة الشهيد بيشرو، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

كما أشار الرئيس بارزاني إلى أن هذه الجريمة كانت ظلماً كبيراً ارتُكِب بحق الشهيد بيشرو دزيي وشعب كوردستان.

وخلال اللقاء أيضاً، قدّم الشخصية الكوردستانية والمناضل العريق محسن دزيي شكرَه على دعم وموقف الرئيس بارزاني الذي شاركهم الحزن منذ اليوم الأول للمأساة، كما شكر حضور الرئيس بارزاني في مراسيم مواراة جثامين شهداء هذا الحادث المفجع.

كما ثمّن عبدالله مجيد دزيي خلال اللقاء باسمه وباسم عائلته والإخوة الثلاثة للشهيد بيشرو دزيي تضامن الرئيس بارزاني، متعهداً بمواصلة السير على نهج الشهيد بيشرو دزيي والاستمرار في خدمة شعب كوردستان.

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