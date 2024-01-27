هوشيار زيباري: عدوان الفصائل على إقليم كوردستان إعلان حرب مفتوحة

أكد عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، هوشيار زيباري، أن “عدوان الفصائل الإيرانية والفصائل الحشدية المتواطئة” في هجماتها اليومية التي تطال المطارات والمنشآت الإقتصادية في إقليم كوردستان هي عملياً “إعلان حرب مفتوحة”.

وكتب هوشيار زيباري في تدوينة بموقع إكس، اليوم السبت (27 كانون الثاني 2024) إن “عدوان الفصائل الإيرانية والفصائل الحشدية المتواطئة في هجماتها اليومية على المطارات والمنشآت الاقتصادية في الإقليم هي عملياً إعلان حرب مفتوحة على سلامة وأمن مطارات واقتصاد الإقليم وبإيعازات خارجية”.

وأضاف: “إلى متى ستستمر هذه الاعتداءات الأمنية والتخريبية، وهل يتوقعون سكوت الإقليم”.

وفي تدوينة سابقة لهوشيار زيباري نوه فيه إلى سبب “تفادي الفصائل استهداف قاعدة فيكتوري في مطار بغداد. لماذا؟ لان لديهم مصالح تجارية ومالية ولوجستية قائمة يومية هناك ولا تريدها ان تتضرر”.

وعقب اندلاع الحرب بين عناصر حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل في 7 تشرين الأول الماضي، تعالت أصوات داخل العراق مطالبة بخروج القوات الأجنبية (التحالف الدولي، القوات الأميركية) من العراق، رداً على الموقف الأميركي الداعم لإسرائيل.

حينها، بدأت فصائل مسلحة عراقية باستهداف القوات والقواعد العسكرية الأميركية في العراق وشمال شرق سوريا بهجمات متعاقبة، وتتهم الولايات المتحدة “فصائل مدعومة من إيران” بالوقوف وراء الهجمات.

والاثنين (22 كانون الثاني 2024)، أعلنت وزارة الدفاع الاميركية “البنتاغون” أن القوات الاميركية تعرضت لـ 151 هجوماً في العراق وسوريا، منذ شهر تشرين الاول الماضي.

وقع العدد الأكبر من الهجمات ضد القوات الاميركية في الأراضي السورية، حسبما سبق وأكده “البنتاغون”.

وفيما يتعلق بالهجمات التي تسهدف “البعثات الدبلوماسية والقواعد العسكرية العراقية التي تستضيف استشاريين من التحالف الدولي” الذي تقوده واشطن، في العراق، فإن الحكومة العراقية تصفها بـ “عملاً إرهابياً”.

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