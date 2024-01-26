الرئيس بارزاني: ندعم موقف الحكومة الاتحادية باستئناف المباحثات مع الجانب الأمريكي

أصدر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، مساء اليوم الخميس، بياناً أعلن فيه دعم موقف الحكومة الاتحادية باستئناف المباحثات مع الجانب الأمريكي.

وقال الرئيس بارزاني في البيان: «ندعم موقف الحكومة الاتحادية برئاسة السيد محمد شياع السودانى ونؤيد بيان وزارة الخارجية العراقية باستئناف المباحثات مع الجانب الأمريكي بهدف صياغة علاقة مستقبلية في الإطار العسكري والأمني لضمان استمرار مواجهة الإرهاب وحماية أمن البلاد من الهجمات الخارجية ومن ضمنه أمن وسلامة إقليم كوردستان».

وأكد الزعيم الكوردي، أن «المفاوضات هي السبيل الصحيح للوصول إلى بناء علاقات سليمه على أساس المصالح المشتركة بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية».

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