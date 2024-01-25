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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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(بالفيديو) رئيس حكومة إقليم كوردستان: سنفي بوعودنا

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فى :أخبار عــامة
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(بالفيديو) رئيس حكومة إقليم كوردستان: سنفي بوعودنا

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس ، بخصوص مشروع “حسابي” والخدمات المصرفية ، ان حكومته ستفي بوعودها.

وقال رئيس الحكومة عبر منصة (اكس): « هدفنا هو ان يتمكن مليون مواطن كوردستاني من الوصول للخدمات المصرفية حتى نهاية عام 2024».

مردفاً “سنفي بوعودنا”.

وأرفق رئيس الحكومة منشوره بشريط مصور بالصدد.

وكان رئيس الحكومة قال، امس الأربعاء، أن معدل الوصول للخدمات المالية في إقليم كوردستان سيرتفع لـ 35% حتى نهاية العام، مشيراً إلى تضاعف أعداد أجهزة الصراف الآلي في الإقليم.

وقال رئيس الحكومة عبر منصة (اكس): «حتى نهاية عام 2024، ستنمو إمكانية الوصول للخدمات المالية في إقليم كوردستان من أقل من 5% اليوم إلى 35%».

وأضاف: «لهذا، ارتفعت أعداد أجهزة الصراف الآلي ATM إلى الضعف تقريباً، وهي جزء مهم من المشروع، بالشراكة مع المصارف الخاصة».

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