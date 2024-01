(بالفيديو) رئيس حكومة إقليم كوردستان: سنفي بوعودنا

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس ، بخصوص مشروع “حسابي” والخدمات المصرفية ، ان حكومته ستفي بوعودها.

وقال رئيس الحكومة عبر منصة (اكس): « هدفنا هو ان يتمكن مليون مواطن كوردستاني من الوصول للخدمات المصرفية حتى نهاية عام 2024».

مردفاً “سنفي بوعودنا”.

وأرفق رئيس الحكومة منشوره بشريط مصور بالصدد.

Goal: one million Kurdistanis bankable by the end of 2024.

It will be met. pic.twitter.com/NBsAASdgDa

— Masrour Barzani (@masrourbarzani) January 25, 2024