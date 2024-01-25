(بالفيديو) رئيس حكومة إقليم كوردستان: سنفي بوعودنا

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس ، بخصوص مشروع “حسابي” والخدمات المصرفية ، ان حكومته ستفي بوعودها.

وقال رئيس الحكومة عبر منصة (اكس): « هدفنا هو ان يتمكن مليون مواطن كوردستاني من الوصول للخدمات المصرفية حتى نهاية عام 2024».

مردفاً “سنفي بوعودنا”.

وأرفق رئيس الحكومة منشوره بشريط مصور بالصدد.

Goal: one million Kurdistanis bankable by the end of 2024. It will be met. pic.twitter.com/NBsAASdgDa — Masrour Barzani (@masrourbarzani) January 25, 2024

وكان رئيس الحكومة قال، امس الأربعاء، أن معدل الوصول للخدمات المالية في إقليم كوردستان سيرتفع لـ 35% حتى نهاية العام، مشيراً إلى تضاعف أعداد أجهزة الصراف الآلي في الإقليم.

وقال رئيس الحكومة عبر منصة (اكس): «حتى نهاية عام 2024، ستنمو إمكانية الوصول للخدمات المالية في إقليم كوردستان من أقل من 5% اليوم إلى 35%».

وأضاف: «لهذا، ارتفعت أعداد أجهزة الصراف الآلي ATM إلى الضعف تقريباً، وهي جزء مهم من المشروع، بالشراكة مع المصارف الخاصة».

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