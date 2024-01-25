في اجتماع بمشاركة ممثل وزارة البيشمركة.. المجلس الوزاري للأمن الوطني يؤكد ضرورة حماية سيادة العراق وحفظ أمنه

ناقش الاعتداءات الأخيرة التي طاولت البلاد

خلال ترؤس اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني ليل الأربعاء / الخميس ، حذّر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني ، من إمكانية تسلل عناصر تنظيم داعش وتنفيذ أعمال عنف، داعيا القوات الأمنية إلى اليقظة والحذر.

ويضم المجلس المسؤولين والقادة الأمنيين في البلاد بضمنهم ممثل وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان.

بيان من المكتب الإعلامي للسوداني ، قال ان اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني، ناقش مستجدات الأوضاع الأمنية في العراق، والموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ التوصيات بشأنها.

مضيفاً ، ان “الاجتماع شهد عرضا مستفيضا للاعتداءات الأخيرة التي طاولت العراق، وشكلت خرقاً صارخاً للسيادة العراقية، وجرى التأكيد على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات السياسية والدبلوماسية والأمنية اللازمة لحماية سيادة العراق وحفظ أمنه”.

مردفاً ، أن “السوداني أكد أهمية تعزيز الأمن في عموم البلاد ، لما يشكله من ضرورة تمكّن الحكومة من تنفيذ خططها في التنمية والإعمار، ولا يمكن التهاون في هذا الأمر مطلقاً”، مشدداً على جميع القوات الأمنية بضرورة اليقظة والحذر من تسلل عناصر داعش، واستغلالها التطورات الأمنية الأخيرة في البلاد”.

وجاء الاجتماع في وقت ينفذ الجيش العراقي، منذ السبت الماضي، عملية عسكرية لملاحقة بقايا تنظيم داعش بمحافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين، بدعم من طيران الجيش العراقي الذي كثف ضرباته مستهدفا تحركات ومضافات التنظيم.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية