المستشار الأمني للسوداني: لا يمكن القبول بتعامل منفرد من الجانب الإيراني مع إقليم كوردستان

“إقليم كوردستان جزء لا يتجزأ من الأراضي العراقية ومن سيادته”

أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية خالد اليعقوبي، الخميس، أهمية الإسراع في تجهيز منظومات دفاع جوي متطورة، مبينا أن العراق “تأخر كثيرا” في هذا المجال لأسباب داخلية وخارجية.

فقد قال اليعقوبي في تصريح للوكالة الرسمية، إن “الحكومة تعاملت مع الهجوم الإيراني الأخير على أربيل عبر الطرق الدبلوماسية ورفض ما حصل واعتباره اعتداء”، موضحا، أن “إقليم كوردستان جزء لا يتجزأ من الأراضي العراقية ومن سيادته، ولا يمكن القبول على الإطلاق أن يكون هناك تعامل منفرد من الجانب الإيراني معه”.

أضاف اليعقوبي، أن “ما حصل يقوض الأمن ويضعف الحكومة العراقية التي هي تحاول أن تتمتع بأعمق العلاقات مع إيران”، مشيرا إلى، أنه “مهما تكون الصداقات عميقة يبقى عامل الردع أساسيا ومهما”.

كما أكد على، أن “العراق تأخر كثيرا بشأن منظومات الدفاع الجوي المتطورة، لأسباب داخلية وخارجية تتعلق بالتعاقدات التي حصلت مع الولايات المتحدة وعدم حسم ملف تسليح الجيش العراقي”، لافتا إلى، أن “العراق كان سيتعاقد على المنظومة الروسية إلا أنه انتقل إلى المنظومة الغربية”.

هذا وشدد على، ضرورة التعجيل بإنجاز تسليح الجيش العراقي بمنظومات الدفاع الجوي ليكون هناك ردع حقيقي، لكي تحسب الدول حسابها عندما تحاول أن تخترق السيادة العراقية.

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