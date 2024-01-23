احتجاجات بعدة مدن في اقليم كوردستان ضد القصف الايراني على أربيل

شهدت السليمانية وحلبجة وسوران ورانية، اليوم الثلاثاء (23 كانون الثاني 2024) احتجاجات شعبية، ضد القصف الصاروخي الايراني على مدينة أربيل، والذي تسبب بسقوط ضحايا مدنيين.

وقال مراسل شبكة رووداو الاعلامية أركان علي: “انطلقت مسيرة أمام حديقة نالي في مدينة السليمانية عند الساعة 11:00 صباحاً تنديداً بالهجمات الصاروخية الإيرانية على أربيل، شاركت فيها منظمات المجتمع المدني”.

وشهدت الاحتجاجات الشعبية القاء كلمات، ورفع لافتات منددة بالقصف الايراني على أربيل، مطالبين بالحد من الهجمات التي تسببت بسقوط ضحايا مدنيين.

يذكر أنه في الساعة 11:30 من مساء الاثنين (15 كانون الثاني 2024)، تعرضت مدينة أربيل لقصف صاروخي واسع من الجانب الإيراني، أسفر عن مقتل 4 اشخاص وإصابة 16 آخرين.

عقب الهجوم، أعلنت قوة الحرس الثوري الإيراني مسؤوليتها عن تنفيذ العملية، والتي ذكرت في بيان أنها استهدفت “مواقع ومراكز تابعة للموساد وجماعات معارضة لإيران”، حسب زعمها.

لكن اللجنة التحقيقية الخاصة بقصف إقليم كوردستان، والمشكلة من قبل الحكومة العراقية، والتي أجرت جولة بالمواقع التي تم استهدافها بصواريخ باليستية، أكدت أن الاستهداف الإيراني لمواقع في إقليم كوردستان غير مبرر ويمس سيادة العراق.

رئيس اللجنة عباس الزاملي، قال في مؤتمر صحفي، إن “رئاسة البرلمان شرعت بتشكيل لجنة للوقوف على مجريات الحادث من لجنتي الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية”، لافتا إلى أن “اللجنة أجرت جولة بالمواقع التي تم استهدافها بأكثر من صاروخ باليستي”.

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