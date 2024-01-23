“بسبب وضع المواطنين المادي”

بشرى إلى سائقي كردستان: المرور قررت إيقاف مضاعفة الغرامات

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، عن إيقاف تنفيذ قرار مضاعفة الغرامات المرورية بسبب الوضع المالي للمواطنين، وعدم اكتمال الاستعدادات الفنية لتبليغ أصحاب المخالفات.

بيان لمرور السليمانية جاء فيه:

أصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان أمرين مرورين:

أولا: أصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان قراراً جديداً بإعفاء عقوبة التأخير في نقل ملكية المركبات (عقوبة العقد الإلكتروني) المنظمة وفق التوجيه رقم (3) لسنة 2021 وتعديلاته. ويغطي هذا العفو جميع السائقين الذين تم تغريمهم حتى 31 كانون الأول 2023 لعدم نقل ملكية المركبات التي اشتروها بسبب الوضع المادي أو الجهل بإرشادات التجنب القانوني والاجتماعي، ومن الآن فصاعدا، يجب على المواطنين نقل ملكية المركبة إلى المشتري خلال المدة القانونية لتجنب العقوبات المالية والمشاكل القانونية والاجتماعية.

ثانياً: قررت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان توقيف تنفيذ احكام قرارها الوزاري رقم 25582 المتخذ بتاريخ 10 أيلول 2023 المتعلق بتنفيذ المادة (20) من قانون المرور رقم (86) لسنة 2004 لتنفيذه بتاريخ 28 شباط 2024 (فيما يتعلق بمضاعفة المخالفات المرورية) وذلك بسبب الوضع المالي للمواطنين وعدم اكتمال الاستعدادات الفنية لتحذير المواطنين في حالة المخالفات المرورية.

ونطلب من المواطنين تجنب المخالفات المرورية والالتزام بالقوانين والإرشادات ويجب عليهم عند ارتكاب أي مخالفة دفع مبلغ المخالفة في أسرع وقت حتى لا تتراكم الغرامات حيث ستمنعهم من ارتكاب مخالفات أخرى.

ووفقاً للمادة 20 من قانون المرور رقم 86 لسنة 2004، في حالة عدم سداد الغرامة المفروضة، سيتضاعف قدرها مرة واحدة.

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