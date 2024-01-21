صور| أهالي زاخو يتظاهرون تنديداً بالقصف الإيراني على أربيل

انطلقت اليوم الأحد 21 كانون الثاني يناير 2024، تظاهرة حاشدة في ساحة جسر دلال بإدارة زاخو المستقلة، بمشاركة مختلف أطياف وشرائح المجتمع، تنديداً بالقصف الإيراني على أربيل.

وقال مشرف إدارة زاخو المستقلة كوهدار شيخو في تصريحٍ لـ كوردستان24، إن “أهالي زاخو يودون إيصال رسالةٍ للعالم أجمع، بأننا شعبٌ مسالم ونبحث عن السلام”، ووصف الهجوم الذي طال مدينة أربيل بـ “الإرهابي”.

وأشار إلى أن “ممثلي أهالي زاخو في تظاهرة اليوم، سيوجهون رسالةً إلى الأمم المتحدة والحكومة العراقية والعالم أجمع”.

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