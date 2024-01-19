عدوان ايران على أربيل ضمن جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوربي

من المقرر ان يبحث اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي ، العدوان الإيراني على مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان ، ليل الاثنين الماضي ، والذي أدى الى استشهاد واصابة مدنيين بينهم نساء وأطفال.

يذكر أنه ليل الاثنين 15 يناير/ كانون الثاني ارتكب الحرس الثوري الإيراني جريمة قصف مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان ، بعدد من الصواريخ الباليستية، مدعياً كما في مرات سابقة، أنه استهدف مركزاً للموساد الإسرائيلي. وقد استشهد نتيجة العدوان الإيراني السافر 4 مدنيين من بينهم المستثمر الكوردي بيشرو دزيي وابنته الصغيرة ، وصديقه رجل الأعمال المسيحي العراقي، كرم ميخائيل ، ومواطنة فلبينية ، فيما أصيب أكثر من 16 آخرين بينهم أفراد من عائلة المستثمر ، منهم زوجته ونجله وهو طفل صغير ، ومواطنتين من الجنسية الفلبينية.

وبحسب معلومات (باسنيوز) ، فإن اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي سيعقد ، الاثنين المقبل ، بحضور وزراء خارجية عدد من الدول العربية ، لبحث الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ، وبضمنها العدوان الإيراني على أربيل.

وستسبق هذا الاجتماع ، تظاهرات حاشدة ، غداً السبت ، في اوربا والولايات المتحدة ، تنظمها اتحاد الشتات الكوردستاني ومراكز الشتات الكوردي واتحادات ومنظمات وجمعيات الشتات الكوردية تنديداً بالاعتداء الايراني على عاصمة إقليم كوردستان ، أربيل.

وقال اتحاد الشتات الكوردستاني في بيان «يوم السبت 20 يناير/ كانون الثاني الساعة 12 ظهراً ستنظم تظاهرات ضد هجمات الحرس الثوري الإيراني على كوردستان والهجوم الصاروخي على العاصمة أربيل في الأيام الأخيرة.”

في السياق ، دانت وزيرة الخارجية الهولندية استشهاد الطفلة ژينا بيشرو دزەيي في القصف الصاروخي الإيراني الأخير على أربيل، مؤكدة أنها تحدثت مع نظيرها الإيراني لطلب توضيح بشأن استهداف طفلة رضيعة في الهجمات الإيرانية على أربيل.

وقالت وزيرة الخارجية الهولندية هانكه بروينس سلوت ، في بيان لها اليوم الجمعة 19 يناير/كانون الثاني ، إنها تحدثت مع نظيرها الإيراني حسين أمير عبداللهيان اليوم لطلب توضيح بشأن وفاة الرضيعة ژينا دزەيي (تحمل الجنسية الهولندية) في الهجمات الإيرانية على أربيل.

وأشارت الوزيرة الهولندية إلى أنه تم استدعاء السفير الإيراني احتجاجاً على الاعتداء الصاروخي ليلة الاثنين الماضي على أربيل.

وأضافت سلوت، أن «وفاة الطفلة الصغيرة التي لم يتجاوز عمرها سنة واحدة أمر مفجع حقاً»، مضيفة أنهم يتعاطفون بشدة مع أسرة الطفلة ومع الضحايا الآخرين بهذا الهجوم، وعرضت تقديم المساعدة القنصلية للعائلة خلال هذا الوقت العصيب.

وأكدت وزيرة الخارجية الهولندية في بيانها على أنهم يدينون بشدة الهجمات الإيرانية على أربيل.

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