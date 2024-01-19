شكري جميل: على إيران الأخذ بنظر الاعتبار استفادتها التجارية من إقليم كوردستان

أكد رئيس غرفة تجارة دهوك شكري جميل، اليوم الجمعة، أنه على إيران الأخذ بنظر الاعتبار استفادتها التجارية من إقليم كوردستان والعراق.

وقال جميل في مقابلة مع كوردستان24، إن “لإقليم كوردستان حدوداً طويلة مع إيران، كما أن بين الجانبين عدداً من المنافذ الحدودية”، مشيراً إلى أن “العراق وإقليم كوردستان يعدان من ضمن 15 دولاً لإيران معهما علاقات تجارية واسعة”.

ولفت إلى أنه “رغم أن العراق يعتمد بشكلٍ كبير على البضائع الإيرانية، وأن إيران تكسب جراء ذلك المليارات من الدولارات، إلا أن هناك قضاياً سياسية وأمنية واستخباراتية تأخذها إيران بعين الاعتبار، بينما لا تأخذ المسائل التجارية بعين الاعتبار”.

وأشار إلى أن “إيران ضمن هذا الإطار استهدفت منزل رجل أعمال اعتيادي في أربيل، وهو أمرٌ ليس له أي مبرر”.

وشدد على أنه “في حال استمرت إيران في اتباع هذه السياسة إزاء إقليم كوردستان، فإن القطاع الاقتصادي والتجاري لن يكون بالمستوى المطلوب، وسيضطر رجال الأعمال والمستثمرون إلى البحث عن أماكن أخرى لتنفيذ مشاريعهم”.

كما طالب رئيس غرفة تجارة دهوك، “المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بدعم استقرار إقليم كوردستان، ومنع تكرار الهجمات الصاروخية الإيرانية على الإقليم”.

ويربط إقليم كوردستان بإيران عبر معبرين اثنين، هما (باشماغ وحاج عمران)، وأخرى شبه رسمية هي (كيلي وسيرانبن وتويلة).

فأما منفذ باشماخ الحدودي المخصص لتنقّل الأشخاص والتجارة، فيقع في قضاء بنجوين بمحافظة السليمانية، وتقابله في الجانب الإيراني، محافظة كوردستان.

وأما منفذ حاج عمران والذي يستخدم للتجارة وحركة الأشخاص، يقع في ناحية حاج عمران شمال شرقي أربيل، والمجاورة لمحافظة أذربيجان الغربية.

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