بريطانيا: نقف مع إقليم كوردستان في هذا الوقت العصيب

أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الخميس، وقوف بلاده مع إقليم كوردستان في هذا الوقت العصيب.

وقال كاميرون عبر منصة (اكس) في أعقاب لقائه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في دافوس: «إن هجمات إيران المتهورة على أربيل غير مقبولة. شكرًا لرئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني لمقابلتي في دافوس اليوم».

وختم بالقول: «إن المملكة المتحدة تقف معكم في هذا الوقت العصيب».

We have a very important relationship with the UK. In Davos today, I thanked FS @David_Cameron for the UK’s unequivocal condemnation of the attack on Erbil and its strong support for KRI and Iraq. #KurdistanAtDavos #wef24 pic.twitter.com/velE4Jfbdu — Masrour Barzani (@masrourbarzani) January 18, 2024

وفي وقت سابق اليوم، اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مع وزير الخارجية في المملكة المتحدة ديفيد كاميرون، وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وتمحورت مباحثات الاجتماع، حول الهجوم الإيراني على أربيل، إذ أعرب وزير الخارجية البريطاني لرئيس الحكومة عن تعازيه ومواساته وتضامنه، وأدان بشدة الهجوم، قائلاً إنه اعتداء غير مبرر ويشكل انتهاكاً للسيادة العراقية ومرفوض.

وعبّر رئيس الحكومة عن شكره لبريطانيا على تضامنها ومساندتها.

واتفق الجانبان على مواصلة التعاون والتنسيق المشترك لمكافحة إرهابيي داعش، والإرهاب بشكل عام.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز العلاقات الودية بين إقليم كوردستان والمملكة المتحدة، وأهمية حل القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وضمان الحقوق الدستورية والمستحقات المالية للإقليم.

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