بريطانيا: نقف مع إقليم كوردستان في هذا الوقت العصيب

أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الخميس، وقوف بلاده مع إقليم كوردستان في هذا الوقت العصيب.

وقال كاميرون عبر منصة (اكس) في أعقاب لقائه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في دافوس: «إن هجمات إيران المتهورة على أربيل غير مقبولة. شكرًا لرئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني لمقابلتي في دافوس اليوم».

وختم بالقول: «إن المملكة المتحدة تقف معكم في هذا الوقت العصيب».

We have a very important relationship with the UK.

In Davos today, I thanked FS @David_Cameron for the UK’s unequivocal condemnation of the attack on Erbil and its strong support for KRI and Iraq. #KurdistanAtDavos #wef24 pic.twitter.com/velE4Jfbdu

— Masrour Barzani (@masrourbarzani) January 18, 2024