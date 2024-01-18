يناير 18, 2024

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

بريطانيا: نقف مع إقليم كوردستان في هذا الوقت العصيب

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
2 مشاهدات

بريطانيا: نقف مع إقليم كوردستان في هذا الوقت العصيب

أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الخميس، وقوف بلاده مع إقليم كوردستان في هذا الوقت العصيب.

وقال كاميرون عبر منصة (اكس) في أعقاب لقائه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في دافوس: «إن هجمات إيران المتهورة على أربيل غير مقبولة. شكرًا لرئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني لمقابلتي في دافوس اليوم».

وختم بالقول: «إن المملكة المتحدة تقف معكم في هذا الوقت العصيب».

وفي وقت سابق اليوم، اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مع وزير الخارجية في المملكة المتحدة ديفيد كاميرون، وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وتمحورت مباحثات الاجتماع، حول الهجوم الإيراني على أربيل، إذ أعرب وزير الخارجية البريطاني لرئيس الحكومة عن تعازيه ومواساته وتضامنه، وأدان بشدة الهجوم، قائلاً إنه اعتداء غير مبرر ويشكل انتهاكاً للسيادة العراقية ومرفوض.

وعبّر رئيس الحكومة عن شكره لبريطانيا على تضامنها ومساندتها.

واتفق الجانبان على مواصلة التعاون والتنسيق المشترك لمكافحة إرهابيي داعش، والإرهاب بشكل عام.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز العلاقات الودية بين إقليم كوردستان والمملكة المتحدة، وأهمية حل القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وضمان الحقوق الدستورية والمستحقات المالية للإقليم.

facebookShare on Facebook
Post Views: 12

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi