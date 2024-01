الشتات الكوردستاني ينظم تظاهرات في أوروبا وأمريكا ضد العدوان الإيراني على أربيل

رداً على الهجوم الصاروخي الجبان على أربيل، ينظم الكورد تظاهرات ضد إيران في 12 دولة أوروبية والولايات المتحدة، يوم السبت القادم.

وسينظم اتحاد الشتات الكوردستاني ومراكز الشتات الكوردي واتحادات ومنظمات وجمعيات الشتات الكوردي في الشتات مظاهرات ضد هجمات إيران على كوردستان.

وقال اتحاد الشتات الكوردستاني في بيان له: «يوم السبت 20/1/2024 الساعة 12 ظهراً ستنظم تظاهرات ضد هجمات الحرس الثوري الإيراني على كوردستان والهجوم الصاروخي على العاصمة أربيل في الأيام الأخيرة.

وستقام المظاهرات في الدول التالية:

ألمانيا:

برلين

‏Podbielskiallee 67, 14195 Berlin

دوسلدورف

Willi-Becker-Allee 10 40227Düsseldorf.

هانوفر

‏Hannover Ernst August Platz

هامبورغ

‏Bebelalle 18 Hamburg 22299

فولسبورغ

‏Rathus Vorplaz , Wolfsburg

بريطانيا:

لندن

Embassy of The Islamic Republic of Iran, 16 Princes Gate, London SW7 1PT.

هولندا:

أمستردام

Dam , 1012 NP Amsterdam

فرنسا:

باریس

Ambassade de la République Islamique d’Iran 4 avenue d’Iéna 75116 paris.

النرویج:

أوسلو

Den Iranske ambassade Drammensveien 88E, 0244 Oslo

فنلندا:

هيلسنكي

QKulosaarentie 9, 00570 Helsinki

بلجیکا:

بروکسل

Franklin Rooseveldlaan 15 1050 Brussel

النمسا:

ڤينا

Reisnerstrasse 53-57 1030 Wien

الدانمارك:

كوبنهاغن

Østerbrogade 246 2100 Svanemøllen København

أمریکا:

واشنطن

1600 Pennsylvania Avenue NW, Washington DC , White house

السوید:

ستۆکهلم، الموعد يعلن فيما بعد

اليونان:

أثينا

Stratigou Kallari 16 Psichiko

سویسرا:

جنيف

Places des Nations Gnef

