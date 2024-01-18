طهران لبغداد: أي عملية تقوم بها إسرائيل ضد إيران انطلاقا من أي بلد لن يتم تحملها بأي شكل من الأشكال

أكد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان أن “أي عملية تقوم بها إسرائيل انطلاقا من أي بلد كان ضد الشعب والحكومة في إيران لن يتم تحملها بأي شكل من الأشكال”.

وفي التفاصيل، أجرى علي أكبر أحمديان، ممثل المرشد الإيراني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، مساء أمس الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي، تناول العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، وفق ما ذكرت وكالة “مهر”.

وشدد أحمديان والأعرجي خلال الاتصال الهاتفي على جهود إيران والعراق لحفظ وتوفير أمن البلدين.

كما أكد اكبريان أن “أي عملية يقوم بها الكيان الصهيوني انطلاقا من أي بلد كان ضد الشعب والحكومة في الجمهورية الاسلامية الإيرانية لن يتم تحملها بأي شكل من الأشكال”.

وفي وقت سابق، قدم العراق شكويين لمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ضد إيران في أعقاب قصف الحرس الثوري الإيراني مواقع بالقرب من أربيل بشمال العراق.

وفجر يوم الثلاثاء، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهداف مراكز تجسس وتجمعات مناهضة لإيران في محافظة أربيل شمال العراق بعدد من الصواريخ الباليستية.

وأفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية بورود أنباء عن احتمال مقتل أجي أمين رئيس وكالة الإعلام السابق في إقليم كردستان العراق، وقالت إنه كبير عملاء الموساد الإسرائيلي.

في حين نفى مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي التقارير التي تحدثت عن استهداف الحرس الثوري الإيراني مقرا للموساد الإسرائيلي في أربيل شمال العراق.

وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن قصف إيران لأربيل عمل عدواني يقوض العلاقة القوية بين بغداد وطهران.

المصدر: “مهر” + RT

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