نيجيرفان بارزاني يشارك في مجلس عزاء ضحايا القصف الإيراني (صور)

شارك رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، في مجلس عزاء رجل الأعمال الكوردي بيشرو دزيي الذي راح هو وابنته ضحية القصف الإيراني لمنزله في أربيل.

وذكر إعلام رئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني شارك في مجلس عزاء بيشرو دزيي وابنته وعدد من المدنيين الذين استشهدوا في قصف الحرس الثوري الإيراني لمدينة أربيل.

وقدم بارزاني التعازي إلى ذوي المرحوم بيشرو دزيي وتمنى أن يتغمدهم الله برحمته ووالصبر والسلوان لهم.

‏ ‏ومن جانبهم، ‏قدم ذوو ‏الشهيد بيشرو دزيي الشكر لنيجيرفان بارزاني على مشاركته وتقديم التعازي.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية