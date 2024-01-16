اربيل تعلن الحداد العام 3 ايام على ضحايا القصف الايراني

أعلنت الحكومة المحلية في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، الحداد العام لمدة 3 ايام على ارواح ضحايا القصف الايراني.

وقالت المحافظة في بيان، انه “بسبب الاعتداء الصاروخي الليلة الماضية من قبل قوات الجمهورية الإسلامية الإيرانية والذي تسبب باستشهاد أربعة مواطنين مدنيين وجرح ستة اخرين، نعزي ذوي الشهداء ونرجو من الله ان يسكنهم فسيح جناته والشفاء العاجل للجرحى “.

واضاف ” منذ اليوم نعلن الحداد العام لمدة ثلاثة أيام في حدود محافظة اربيل”.

وليل الاثنين على الثلاثاء شن الحرس الثوري الإيراني قصفاً عنيفاً بصواريخ باليستية استهدف بها مناطق مدنية في مدينة اربيل، مما أدى الى سقوط 10 مدنيين بين ضحية وجريح.

ووصف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، القصف بأنه “عمل عدواني واضح”، مؤكدا عزم حكومته اتخاذ “إجراءات قانونية ودبلوماسية”.

واعلن الحرس الثوري مسؤوليته عن الضربات التي استهدفت اربيل، وقال في بيان، إنها جاءت “ردًا على جرائم النظام الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية والتي كانت آخرها مقتل عدد من قادة الحرس بنيران صهيونية تم استهداف مقر تجسسي رئيسي للموساد في إقليم كردستان العراق وتم تدميره بالصواريخ الباليستية”.

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