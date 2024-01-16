أهالي أربيل يحتجون عند مقر الأمم المتحدة في المحافظة تنديداً بالهجوم الإيراني (صور)

نظم العشرات في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء وقفة احتجاجية امام مقر الامم المتحدة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الوقفة نُظمت للتنديد بالهجوم العنيف الذي تعرضت له المدينة يوم أمس، والذي خلف 5 ضحايا و6 جرحى.

وتظهر الصور التي وثقتها عدسة شفق نيوز، خروج العشرات من أهالي أربيل بوقفتهم الاحتجاجية عند مبنى الأمم المتحدة في المحافظة.

وليل الاثنين على الثلاثاء شن الحرس الثوري الإيراني قصفاً عنيفاً بصواريخ باليستية استهدف بها مناطق مدنية في مدينة اربيل، مما أدى الى سقوط 10 مدنيين بين ضحية وجريح.

وقد اعلن الحرس الثوري مسؤوليته عن الضربات التي استهدفت اربيل، وقال في بيان، إنها جاءت “ردًا على جرائم النظام الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية والتي كانت آخرها مقتل عدد من قادة الحرس بنيران صهيونية تم استهداف مقر تجسسي رئيسي للموساد في إقليم كردستان العراق وتم تدميره بالصواريخ الباليستية”.

وعدّ مجلس أمن إقليم كوردستان، فجر اليوم، القصف الصاروخي الذي شنّه الحرس الثوري الإيراني والذي استهدف به مناطق مدينة في مدينة اربيل “إنتهاكاً صارخاً لسيادة” الإقليم والعراق كافة.

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