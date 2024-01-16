رئاسة إقليم كوردستان تدين الهجوم الإيراني على أربيل

أدانت رئاسة إقليم كوردستان بشدة هجوم الحرس الثوري الإيراني على مدينة أربيل، مبينةً أن استمرار استهداف كوردستان والتسبب في استشهاد المواطنين “جريمة لا مبرر لها” وهي بالضد من القوانين الدولية ومبادئ حسن الجوار والقيم الإنسانية، كما أنها انتهاك صارخ لسيادة وأمن واستقرار العراق.

وجاء في بيان صادر عن الموقع الرسمي لرئاسة الإقليم اليوم الثلاثاء: “ندين بشدة الهجوم العدواني الذي شنه الحرس الثوري الإيراني الليلة الماضية بصواريخ بعيدة المدى على مدينة أربيل، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين”.

وقدمت الرئاسة تعازيها “لعوائل وذوي الشهداء ونتعاطف معهم راجين الشفاء العاجل للجرحى”.

وأضافت الرئاسة “إن استمرار استهداف إقليم كوردستان والتسبب في استشهاد المواطنين جريمة لا مبرر لها وهي بالضد من القوانين الدولية ومبادئ حسن الجوار والقيم الإنسانية، كما أنها انتهاك صارخ لسيادة وأمن واستقرار العراق”.

وشددت على أن “إقليم كوردستان لم يكن ولن يكون مصدر تهديد لأي طرف”.

وقالت الرئاسة: إن “مبرر الحرس الثوري الإيراني لا أساس له قطعاً ويجافي الحقيقة، ولهذا نطالب الحكومة الاتحادية العراقية بالإسراع في فتح تحقيق لكشف الحقائق وأداء واجبها في الدفاع عن إقليم كوردستان ومنع هذه الهجمات”.

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