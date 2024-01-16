مسرور بارزاني يثني على موقف الحكومة العراقية من ادانة الهجمات على اربيل

أثنى رئيس حكومة إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، على موقف الحكومة العراقية لإدانتها القصف الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني الذي استهدف مدينة اربيل وسقط على اثر عدد من الضحايا والمصابين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مدينة دافوس بسويسرا.

وقال رئيس حكومة الاقليم خلال المؤتمر، إنه “ليلة امس استهدفت مدينة اربيل مرة أخرى في هجمات جبانة، وتسببت باستشهاد السيد (بيشرو) و بنته وعدد من أفراد أسرته، وجرح عدد آخر”.

وأضاف أن هذه الهجمات على إقليم كوردستان ليس لها أي سبب، وبدون مبرر، ونحن في كوردستان بذلنا كل جهودنا لخدمة المواطنين وتكوين علاقات مع دول الجوار بسلام.

وتابع رئيس حكومة الاقليم بالقول، إن وزارة الخارجية في الحكومة الاتحادية أصدرت بيانا حول القصف، وهذا محل شكر وأنا أتمنى أن يكون المجتمع الدولي مساعدا أيضا لأنهاء هذه الهجمات على إقليم كوردستان.

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