انتهاك صارخ للسيادة.. بغداد تستدعي القائم بالاعمال الإيراني وتسلمه مذكرة احتجاج

استدعت وزارة الخارجية الاتحادية ، اليوم الثلاثاء ، القائم بالأعمال الإيراني في بغداد أبو الفضل عزيزي ، لتسليمه “مذكرة احتجاج” بعد الاعتداء الصاروخي الذي نفذهه الحرس الثوري الإيراني على إقليم كوردستان ، وادى الى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين.

وأعربت بغداد في المذكرة عن “أدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الذي تعرضت له عدد من المناطق في أربيل وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وتسبب بأضرار بالممتلكات العامة والخاصة” معتبرة أنه “انتهاك صارخ لسيادة جمهورية العراق”.

وكانت الخارجية العراقية قد أعربت في وقت سابق من ، صباح اليوم ، عن استنكارها وإدانتها للعدوان الايراني على مدينة أربيل بقصف أماكن سكنية بصواريخ باليستية وأدى لوقوع ضحايا مدنيين، مضيفة ان العراق تعد هذا السلوك عدواناً على سيادة العراق، مؤكدة عن تشكيل الحكومة الاتحادية لجنة للتحقيق في الهجوم وجمع المعلومات لدعم موقف الحكومة دولياً.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية ، انه “بالنظر للخراب الذي سببه القصف ووقوع العديد من الضحايا الأبرياء جراء قصف الدور السكنية بضمنها دار سكن رجل الأعمال الكوردي پيشرو دزةيي وعائلته ما ادى إلى إستشهاده واصابة أفراد عائلته”.

وأشار البيان الى أن “حكومة جمهورية العراق تعد هذا السلوك عدواناً على سيادة العراق وأمن الشعب العراقي. وإساءة إلى حسن الجوار وأمن المنطقة وتؤكد بانها ستتحذ كافة الإجراءات القانونية تجاهه بضمنها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن”.

وأكد بيان الخارجية العراقية ، توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، بـ ” تشكيل لجنة برئاسة مستشار الأمن الوطني للتحقيق في الهجوم وجمع المعلومات لدعم موقف الحكومة دولياً وتقديم الأدلة والمعلومات الدقيقة وسوف يتم الإعلان عن نتائج التحقيق ليطلع الرأي العام العراقي والدولي على الحقائق واثبات زيف ادعاءات الجهات التي تقف وراء هذه الافعال المدانة”.

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