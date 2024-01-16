السفيرة الأمريكية: قصف أربيل انتهاك صارخ لسيادة العراق

وصفت السفيرة الأمريكية في العراق الينا رومانوسكي، اليوم الثلاثاء، القصف الإيراني على مدينة أربيل بالانتهاك الصارخ على سيادة العراق.

وقالت السفيرة في بيان لها على موقع “اكس”، “أدين بأشد العبارات الهجمات الصاروخية الإيرانية المميتة على إقليم كردستان العراق، حيث استهدفت المدنيين بشكل متهور وغير مسؤول، وكذلك هجمات الطائرات المسيّرة على قاعدة أربيل الجوية”.

وأضافت أن “هذه الهجمات الأخيرة تعد انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق. ونعرب عن خالص التعازي لأسر الضحايا والمصابين”.

يشار الى ان مناطق مختلفة من إقليم كردستان شهدت مساء امس الاثنين، ضربات صاروخية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، تبناها الحرس الثوري الإيراني، مشيرا الى انه ضرب “مقر تجسس” إسرائيليا في شمال العراق، فضلا عن أماكن تأوي “إرهابيين” لهم صلة بانفجار كرمان، بحسب قول الحرس الثوري، فيما قتل أربعة أشخاص وأصيب ستة آخرون في الهجوم.

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