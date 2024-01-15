رغبة كورية جنوبية في تعزيز العلاقات الثنائية مع إقليم كوردستان

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، في منتجع صلاح الدين القريب من العاصمة أربيل، القنصل العام الجديد لجمهورية كوريا الجنوبية لدى الإقليم سينغتشول ليم.

وخلال اللقاء، أعرب القنصل الكوري الجنوبي عن سعادته لتعيينه قنصلا لبلاده في إقليم كوردستان، مثمناً دور شعب كوردستان وقوات البيشمركة الكوردستانية الذين ناضلوا من أجل الحرية والأمن. كما تم بحث علاقات الصداقة بين الشعبين وحكومة إقليم كوردستان وجمهورية كوريا الجنوبية، وأبدى استعداد بلاده لتعزيز هذه العلاقات في جميع المجالات.

بدوره، هنأ الرئيس بارزاني القنصل الكوري الجنوبي الجديد في أربيل وتمنى له التوفيق والنجاح ، شاكرا شعب وحكومة كوريا الجنوبية وقوات الزيتون الكورية الجنوبية التي دعمت إقليم كوردستان.

وكان الوضع السياسي والأحداث الأخيرة في المنطقة محوراً آخر للقاء.

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