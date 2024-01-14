أربيل و بغداد تتفقان على حل الملفات العالقة بينهما عبر الحوار ووفق القانون والدستور

اتفق رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس مجلس النواب الاتحادي بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الأحد ، على حل الملفات العالقة بين بغداد وأربيل عبر الحوار والتفاهم ووفق الدستور.

وقال المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان: إن “رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي استقبل، اليوم، في مقر إقامته رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بحضور عدد من النواب، لتبادل وجهات النظر بشأن الوضع السياسي والأمني في العراق”.

البيان أضاف ، أنه ” جرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات والقضايا المهمة ، والعلاقة بين بغداد وأربيل ، والتأكيد على أهمية حل الملفات العالقة بينهما عن طريق الحوار والتفاهم ووفقاً للدستور، إضافة لمناقشة التطورات على الصعيد الإقليمي وضرورة الحفاظ على الاستقرار والأمن في البلاد، والتعاون من أجل تحقيق مصالح وتطلعات مختلف مكونات الشعب العراقي الكريم”.

في السياق ، أكد رئيس الجمهورية الاتحادي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، أهمية حل المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان، أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في بغداد، رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له”.

وأضاف البيان ، أنه”جرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة وآخر المستجدات الأمنية والسياسية في البلد، وتم التأكيد على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار، والتعاون والتنسيق من أجل تلبية متطلبات واحتياجات المواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي والخدمي”.

وأكد رئيس الجمهورية ،على “أهمية حل المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان وفقاً للدستور والقانون، وضرورة صرف المستحقات المالية لإقليم كوردستان وفقاً للموازنة المقرة، وحسم ملف رواتب موظفي الإقليم”.

وجرى التأكيد على ضرورة مواصلة اللقاءات والتشاور بين الجانبين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك ، وتوحيد الجهود بين القوى السياسية لدعم الحكومة في تحقيق برنامجها وبما يحفظ سيادة العراق وقراره المستقل.

بدوره استعرض رئيس الإقليم “نتائج لقاءاته مع قادة الكتل السياسية خلال زيارته الحالية للعاصمة بغداد ، مشيداً ” بدور رئيس الجمهورية في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية، وجهوده لضمان حقوق المواطنين كافة بمن فيهم مواطنو الإقليم” وفق البيان.

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