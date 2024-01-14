أربيل وبغداد تشكلان فريقاً مشتركاً لمكافحة المخدرات

للمرة الأولى، يشكل أربيل وبغداد فريقاً مشتركاً لمكافحة المخدرات.

وقال مدير عام شؤون المُخدِرات في وزارة الداخلية الاتحادية اللواء الحقوقي أحمد الزركاني، اليوم الأحد، إن «حكومتي بغداد وأربيل شكلتا فريق عمل واحد لمكافحة المخدرات، وهي المرة الأولى في تاريخ العراق».

وأوضح الزركاني في تصريحات نشرتها المديرية، أن «رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مهتم بملف المُخدِرات بشكل كبير»، مشيراً إلى «ضبط (500) كيلو غرام من المواد المخدرة خلال عام 2021، فيما تم ضبط 4 أطنان خلال عام 2023 المنصرم».

وتابع: «في عام 2022 تم الحكم على (3) متهمين بالإعدام بينما في عام 2023 تم الحكم بالإعدام على (50) متاجراً بالمُخدِرات».

وأشار إلى أنه «لأول مرة في تاريخ العراق وبملف مكافحة المُخدِرات تحديداً يوجد تنسيق عالي جداً ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان حيث إننا نُشكل فريق عمل واحد يمثل العراق».

ويأتي هذا التحرك المشترك في إطار جهود الحكومة العراقية لمكافحة تجارة المخدرات التي تشهد تصاعداً في البلاد خلال السنوات الأخيرة.

ويرى مراقبون أن هذا التحرك يشكل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، ويسهم في تعزيز جهود مكافحة المخدرات في العراق، وتعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، ويسهم في سد الثغرات الأمنية بين المنطقتين، كما يساهم في توحيد الجهود لمكافحة تجارة المخدرات، ويسهل عملية تبادل المعلومات والتحقيقات، ويرسل أيضاً رسالة قوية إلى مهربي المخدرات.

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