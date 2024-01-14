العبادي: يجب على بغداد أن تكون عادلة في توزيع الثروات والإيرادات

أكّد زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، على ضرورة فهم مسألة الهجوم الذي نُفِّذ بطائراتٍ مسيّرة مفخخة على أربيل.

معتبراً في مؤتمرٍ صحفي اليوم الأحد ببغداد، حضرته كوردستان24، أن من واجب الحكومة الاتحادية “اتّخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه القضية”، وقال: إذا علمت الحكومة بوجود قوة تضرب بلادنا، فعليها أن تطردها.

وأشار العبادي إلى أن التحالف الدولي “جاء إلى العراق عام 2014 بهدف محاربة داعش، والآن أصبح التنظيم ضعيفاً وغير قادر على القتال كما في السابق، لذلك يجب تغيير شكل بقاء قوات التحالف في البلاد”.

وبشأن حقوق ومستحقات إقليم كوردستان المالية، أكّد العبادي أن الثروات العراقية “ملكٌ لجميع العراقيين، ولا يجوز التمييز بينهم، سواء بالنسبة لتوزيع الرواتب أو دعم المشاريع الاستثمارية”.

وأضاف: بما أنه لا يوجد في العراق مواطن من الدرجة الأولى وآخر من الدرجة الثانية، فإنه يجب معاملة الجميع معاملة عادلة.

وتابع: لا يجوز إرسال رواتب موظفي محافظة دون غيرها، بسبب وجود خلافات أو اختلافات، لأن المواطنون بالنهاية لا ذنب لهم ولا ينبغي عليهم دفع ضريبة الصراعات السياسية.

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