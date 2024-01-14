البعاج الأعلى وشيخان الأدنى.. نينوى تعلن نسب الفقر وتستعد للتعداد بـ 15 ألف موظف

يعد قضاء البعاج الاعلى من حيث نسبة الفقر في محافظة نينوى، بينما يأتي قضاء الشيخان كأقل مناطق المحافظة فقراً.

وقال مدير التخطيط في نينوى نوفل سليمان، لشبكة رووداو الاعلامية ان “نسبة الفقر في نينوى تبلغ 38% من السكان، وفقاً لآخر احصاء”، مبيناً أن “المسح الجديد من المقرر أن ينجز في شهر تموز المقبل”.

وأوضح نوفل سليمان أن “من يتسلمون رواتب الرعايا الاجتماعية في محافظة نينوى أكثر من 150 الف مواطن، بعد الشمول الجديد في المحافظة”.

بحسب احصائية سابقة لدائرة الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية فإن عدد الفقراء في العراق يزيد على 10 ملايين نسمة، من أصل أكثر من 43 مليون عراقي.

بشأن أكثر وأقل المناطق فقراً في نينوى، أشار مدير التخطيط الى أن “أكثر الاقضية فقراً هو قضاء البعاج بنحو 64% ومن ثم قضاء الحضر، بينما الاقل فقراً هو قضاء الشيخان بنحو 9%”.

أما بخصوص اجراءات للتعداد العام للسكان، نوّه نوفل سليمان الى أنهم يستعدون ذلذلك وبدأوا بدليل الوحدات الادارية وستعاد تشكيل اللجان للتعداد في المحافظات، ثم يقومون برسم الخرائط على مستوى القضاء والناحية والقرية والمحلة، ويبدأون بمراحل التعداد في الربع الاخير من السنة الحالية 2024.

وأردف مدير التخطيط في نينوى الى أن نحو 15 ألف عداد سيشاركون في التعداد المقبل للسكان في المحافظة.

وأجري التعداد العام للسكان في العراق أعوام 1927 و1934 و1947 و1957 و1965 و1977 و1987 و1997.

كان عدد سكان العراق عام 1867 وفقاً لمحمد سلمان حسن في بحث نشره معهد الإحصاء في جامعة أكسفورد لا يتجاوز المليون وربع المليون إلا قليلاً، أما فئات السكان الثلاث، فكانت نسبتهم كما يلي:

القبائل البدوية: 35% من مجموع السكان.

القبائل الريفية: 41% من مجموع السكان.

أهل المدن: 24% من مجموع السكان.

وأجرت السلطات احصاء قبل شهر نيسان من عام 1920 تبين أن مجموع سكان بلاد ما بين النهرين (العراق) هو مليونين و849 ألفاً و282 نسمة.

هناك ثبات في معدلات الازدياد السكاني في العراق خلال السنوات العشر الأخيرة، والتي سجلت بين 850 ألفاً إلى مليون سنوياً، بنسبة مقدارها 2.6%، وهي عالية إذا قورنت بباقي دول المنطقة التي لا تتجاوز 2% باستثناء مصر.

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