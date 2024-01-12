اوميد خوشناو: الميليشيات المسلحة لا تستهدف قوات التحالف بل إيقاف حركة الملاحة واغلاق مطار أربيل

اكد محافظ العاصمة أربيل، اوميد خوشناو، اليوم الجمعة، ان الهدف الرئيسي للهجمات التي تشنها ميليشيات شيعية مسلحة ليست قوات التحالف، بل انها تريد اغلاق مطار أربيل، وانقطاع إقليم كوردستان عن العالم الخارجي.

وقال خوشناو في تصريح لإذاعة (صوت امريكا) طالعته (باسنيوز): “ان الهدف الرئيسي للهجمات التي تشنها ميليشيات شيعية مسلحة ليست قوات التحالف، فهذه ذريعة يستخدمونها لمواصلة هجماتهم لإغلاق مطار أربيل، وتوقف حركة الملاحة وانقطاع إقليم كوردستان عن العالم الخارجي”.

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، قد اعلن في مساء يوم امس الخميس، عن إسقاط طائرة مسيرة مفخخة في مطار أربيل الدولي.

وقال الجهاز في بيان طالعته (باسنيوز): «بحسب معلومات جهاز مكافحة الإرهاب في كوردستان، فإنه تم إسقاط طائرة مسيرة مفخخة، مساء الخميس، الساعة 18:50، وجهتها الميليشيات الخارجة عن القانون نحو القاعدة العسكرية للتحالف الدولي ضد داعش، في مطار أربيل الدولي».

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، قد أعلن اول أمس الأربعاء، إسقاط طائرة مسيرة مفخخة في مطار أربيل الدولي.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية