وزيرا الصحة في حكومة كوردستان والحكومة العراقية يبحثان تعزيز العلاقات بين الجانبين

أعلن وزيرا الصحة في حكومة كوردستان والحكومة الاتحادية انهم يحاولون تعزيز التنسيق الصحي بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بتوفير الادوية والمستلزمات الطبية لكوردستان من الموازنة العراقية العامة.

وقال وزير الصحة في حكومة كوردستان سامان برزنجي اليوم الجمعة 12 يناير 2024 في تصريح صحفي “فيما يتعلق بتأمين الادوية والمستلزمات الطبية لكوردستان من قبل الحكومة الاتحادية، هناك ميزانية خاصة بهذا الشأن في الموازنة العراقية العامة لتوفير الادوية والمستلزمات الطبية لكوردستان والعراق”.

وأضاف سامان برزنجي “ان هناك بعض القضايا والمشاريع الوطنية التي يتم تنفيذها مع وزارة الصحة الاتحادية وعلى مستوى القطاع العام، كما عملنا على مستوى الخاص ايضا وخاصة في توفير الادوية ونقلها الى السوق”.

وشدد وزير الصحة في حكومة كوردستان على أن قانون الاصلاح مر بمراحل جيدة في مكافحة المخدرات والحد منها في الاسواق والاماكن العامة.

وأوضح برزنجي أنه “ناقش عدداً من القضايا الاخرى المتعلقة بالطب والخدمات العامة وتوفير الخدمات الصحية للاجئين مع وزير الصحة في الحكومة الاتحادية، وأكدنا على تعزيز العلاقات بين الجانبين وتعزيز العلاقات لتطوير القطاع الصحي”.

من جانبه قال وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي أنه “وفقاً لجدول أعمال الحكومة العراقية، فانهم يصرون على تعزيز العلاقات الصحية مع كوردستان”.

وأضاف صالح الحسناوي “انهم خلال زيارتهم لكوردستان بحثوا مع وزير الصحة في حكومة كوردستان عدة قضايا لا سيما موضوع الادوية والمستلزمات الطبية وكيفية تخزين الادوية وتعزيز القطاع الخاص الصحي”.

وأوضح الحسناوي “ان العلاقات بين وزارة الصحة العراقية و وزارة الصحة في حكومة كوردستان على مستوى عالي من التنسيق، ونعمل معاً لحل المشاكل الصحية في كوردستان والعراق”.

وشارك وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي في فعاليات المؤتمر العلمي الطبي الرابع في أربيل أمس الخميس، ومن المقرر ان يستمر المؤتمر لثلاثة أيام.

وقال نائب رئيس كلية الطب في أربيل د. كاروان محمد، لـ كوردستان24: “يستمر المؤتمر 3 أيام، ويناقش مجموعة من المواضيع، أغلبها موضوعات طبية على مستوى كوردستان، والعراق والعالم”.

وأضاف، “سنحاول تسليط الضوء على مجالات التطوير العالمية، في عالم الطب، والتنسيق والتعاون مع الأطباء في كوردستان، وأولئك الذين يقيمون خارج البلاد”.

وقال: “الهدف من هذا المؤتمر هو الاطلاع على آخر التطورات في مجال الطب في العالم، بحيث تأتي التطورات التي تحدث في الدول المتقدمة إلى إقليم كوردستان ليستفيد منها مواطني كوردستان والعراق، والتنسيق بين أطباء الإقليم والأطباء الأجانب”.

وأضاف، “لقد حاولنا جلب ممثلين عن الدول الأكثر تقدما في مجال الطب إلى إقليم كوردستان للمشاركة في هذا المؤتمر، مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا، كحلقة نقاش في هذا المؤتمر، لجلب تجربة بلادهم إلى كوردستان، حتى نتمكن من الاستفادة القصوى منها لتطوير إقليم كوردستان”.

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