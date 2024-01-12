مكافحة الإرهاب بإقليم كوردستان: جريحان بقصف العجلتين لحزب العمال شمال دهوك

افاد جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كوردستان، يوم الجمعة، بإصابة عنصرين من حزب العمال الكوردستاني واحتراق كميات من الأسلحة والمتفجرات جراء قصف جوي استهدف عجلتين للحزب شمال محافظة دهوك.

وقال الجهاز في بيان اليوم، إنه نتيجة غارة الجيش التركي بطائرة مسيرة على مجموعة من مقاتلي حزب العمال الكوردستاني في منطقة (برگارا) قرب قرية (ديراش) في ناحية (ديرلوك) التابعة لقضاء العمادية في دهوك احترقت عجلتان محملتان بالأسلحة والمتفجرات وأصيب اثنان من المسلحين.

وكان مصدر امني، قد افاد أن الطائرات الحربية التركية قصفت بعد ظهر اليوم الجمعة، مركبتين تابعتين لعناصر حزب العمال الكوردستاني في قضاء العمادية شمال دهوك بإقليم كوردستان.

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