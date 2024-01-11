يناير 12, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة

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فى :أخبار عــامة
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رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 11 كانون الثاني (يناير) 2024، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فيرجينيا غامبا.

وخلال الاجتماع، قدمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لمحة عن أعمالهم ونشاطاتهم والهدف من زيارتهم إلى العراق وإقليم كوردستان، كذلك أشادت بالجهود والإجراءات والخطط التي تعتمدها حكومة إقليم كوردستان في مجال حماية حقوق الأطفال، كما عبّرت عن سعادتها للتفهم العميق من جانب رئيس الحكومة إزاء أهمية حماية حقوق الأطفال ومهام الأمم المتحدة وأهدافها بهذا الشأن.

وعبّر رئيس الحكومة عن استعداد حكومة إقليم كوردستان لتقديم التعاون والتنسيق اللازمين، والشروع بتنفيذ مشاريع مشتركة مع الأمم المتحدة بشأن حماية حقوق الأطفال.

     

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