رئيس مجلس الوزراء: لا نقبل من أيّ جهة أو شخص أن يهين ذوي الدخل المحدود

أكّد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أنه لن يقبل بإهانة ذوي الدخل المحدود والعاملين في الأسواق العامة، بحجة منع التجاوزات في الأماكن العامة.

وقال المتحدث باسم رئيس الحكومة بيشوا هوراماني، إن مجلس وزراء إقليم كوردستان ناقش خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، مسألة إزالة التجاوزات في الشوراع والأماكن العامة.

وأضاف أن رئيس الحكومة مسرور بارزاني قال: لا نقبل من أيّةِ جهة أو شخص أن يهين ذوي الدخل المحدود عن طريق الاعتداءات والإهانات باسم منع التجاوزات في الأماكن العامة.

ولفت هوراماني أن رئيس الحكومة جدد التأكيد على أنه “إذا أرادت الجهات المعنية وقف التجاوزات وإزالتها، فلا بد لها أن تضع خططاً بديلة وتجد أماكن أخرى لهؤلاء الذين يحاولون كسب رزقهم”.

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