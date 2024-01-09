يناير 10, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الرئيس بارزاني والقائد العام لقوات التحالف يبحثان مستجدات الوضع في العراق وسوريا والمنطقة

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فى :أخبار عــامة
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الرئيس بارزاني والقائد العام لقوات التحالف يبحثان مستجدات الوضع في العراق وسوريا والمنطقة

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء 9 يناير/ كانون الثاني ، القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال جويل فاول، والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء الذي حضره القنصل العام الأمريكي في أربيل مارك سترو تم بحث تهديدات الارهاب وآخر مستجدات الوضع في العراق وسوريا والمنطقة بشكل عام.

كما جرى مناقشة مخاطر عودة بروز داعش ، حيث جرى التأكيد على أهمية إتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة الإرهاب.

وفي جانب آخر من الاجتماع تم تسليط الضوء على مواصلة التنسيق والتعاون بين قوات التحالف ، والبيشمركة والجيش العراقي ، حيث جرى التأكيد على استمرار عمل قوات التحالف في العراق وسوريا من اجل قطع الطريق على عودة مخاطر عودة بروز الإرهاب وحماية أمن واستقرار المنطقة.

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