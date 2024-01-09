الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني يزفون بشرى من كركوك: سنعمل معاً من الآن فصاعداً

زار وفد من الفرع الثاني للاتحاد الوطني الكوردستاني في كركوك اليوم، الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وقال مسؤول الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكوردستاني، محمد كمال، خلال مؤتمرٍ صحفي: “نبشركم، سنعمل معاً من الآن فصاعداً”.

وأضاف، “وفقاً للقانون، يجب أن نعمل معاً، ومع المكونات الأخرى أيضاً ونبرم اتفاقاً، حول منصب محافظ كركوك”.

من جهته، قال روند ملا محمود، مسؤول الفرع الثاني للاتحاد الوطني، خلال المؤتمر نفسه: “نزور جميع الأحزاب الكوردستانية، ونريد العمل معاً في إقليم كوردستان ولا مشكلة بيننا علينا ان نرتب البيت الداخلي اولاً، ثم لن نهمل اي جزء من الحكومة المحلية”.

وحول الاتفاق على منصب محافظ كركوك، قال ملا محمود: “كلنا لدينا أمل كبير، وسنبذل محاولاتٍ جدية”.

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