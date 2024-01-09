منظمة أميركية: تركيا أغارت على إقليم كوردستان 1500 مرة السنة الماضية

أعلن عضو في منظمة CPT الأميركية أن القوات التركية أغارت أكثر من 1500 على محافظات إقليم كوردستان خلال العام 2023، مضيفاً أن “تلك الغارات أسفرت عن استشهاد 11 مواطناً وإصابة 13 آخرين”.

عضو فريق كوردستان العراق في منظمة CPT الأميركية، كامران عثمان، أعلن اليوم الثلاثاء (9 كانون الثاني 2024) لشبكة رووداو الإعلامية أنه “في العام 2023 شنت القوات التركية 1548 هجمة وعملية قصف على إقليم كوردستان ومحافظة نينوى”.

وعن تفاصيل تلك الغارات، قال كامران عثمان: “العمليات كانت عبارة عن 1159 غارة بواسطة طائرات حربية، و228 باستخدام مسيرات، و114 عملية قصف مدفعي، وثلاث عمليات إطلاق نار وعمليتي تفجير ألغام”.

وعن التوزيع الجغرافي للغارات التركية بحسب محافظات إقليم كوردستان، قال: “تعرضت محافظة أربيل لـ475 غارة، ودهوك لـ517 غارة، والسليمانية لـ420 غارة، ومحافظة نينوى لـ36 غارة”.

تأتي هذه الغارات والضربات في إطار عملية عسكرية أطلقت عليها تركيا تسمية (المخلب – القفل) وانطلقت في صبيحة (18 نيسان 2022) في مناطق آفاشين ومتين والزاب داخل أراضي إقليم كوردستان، لاستهداف مواقع حزب العمال PKK ولا تزال العملية مستمرة، وأعلنت وزارة الدفاع التركية حتى الآن مقتل نحو 840 من مقاتلي حزب العمال الكوردستاني PKK ونحو 120 من جنودها، فيما أعلنت قوات حماية الشعب التابعة لـPKK عن مقتل نحو 3000 جندي تركي ونحو 400 من مقاتليها.

وتتعرض مناطق محافظة السليمانية بين الحين والآخر الى عمليات قصف متكررة، تعلن تركيا مسؤوليتها عنها فيما بعد، بذريعة ملاحقة مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.

وبالتوازي، تواصل القوات التركية عملياتها العسكرية، في محافظة دهوك ايضاً ومناطق أخرى بحدود إقليم كوردستان.

وتكثف الطائرات والمدفعيات التركية منذ مطلع العام الجديد قصفها لجبل متين، فشنّت القوات التركية، الخميس الماضي، قصفاً على قرى “سكيري” و “بلافا” و “كوهَرز” في المنطقة لـ 19 مرّة، خلال ثلاثة أيام.

وفي تشرين الثاني 2023، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أنها قصفت 17 موقعاً لحزب العمال الكوردستاني في إقليم كوردستان داخل الأراضي العراقية.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن 756 مسلحاً من الحزب قتلوا فيما بلغ عدد قتلى جنودهم 110، وفي المقابل، تقول قوات الدفاع الشعبي، أنها قتلت 3570 جندياً تركياً فيما قتل 388 مقاتلاً ضمن صفوفهم.

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