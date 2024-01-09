يناير 10, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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فرنسا تفتح مركزاً لمنح “الفيزا” في العاصمة أربيل

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فى :أخبار عــامة
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فرنسا تفتح مركزاً لمنح “الفيزا” في العاصمة أربيل

افتتحت القنصلية العامة الفرنسية في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، مركزاً لمنح تأشيرات الدخول “الفيزا” للراغبين بزيارة فرنسا.

وأعلن القنصل العام الفرنسي في الإقليم يان بريم في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في كوردستان سفين دزيي، افتتاح المركز في العاصمة أربيل.

وقال بريم خلال المؤتمر الصحفي: “إن افتتاح المركز يهدف الى تسهيل عملية حصول المواطنين والسائحين والمستثمرين على تأشيرة الدخول إلى أراضي بلاده”، مضيفا أن “الحجز على المقابلة للحصول على تأشيرة الدخول من القنصلية ستكون مجانية، وبلا مقابل مادي”، مؤكدا أن “المواطنين لن يضطروا الى مراجعة مكاتب السفر والسياحة للحجز على المقابلة بعد اليوم”.

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