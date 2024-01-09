الأمن يعتقل ساحراً في أربيل حاول التحرش بسيدة متنكرة

حاول إقناعها بضرورة تصوير تفاصيل العلاقة لاستخدامها في السحر لاحقاً

نشرت مديرية “أسايش” أمن أربيل، فيديو يوثق مداهمة فرقة “SWAT” لبيت أحد السحرة وسط المدينة، أثناء محاولته التحرش بسيدة بحجة حل مشاكلها الزوجية، فيما ضبطت هواتف محمولة قالت السلطات إنها كانت تحوي فيديوهات خادشة للحياء مع نساء أخريات.

يظهر الفيديو الذي نشرته مديرية أمن أربيل، مساء أمس، لحظات دخول سيدة من قوات الأمن، متنكرة، إلى بيت الساحر، وإجراءها محادثة معه قبل أن يحاول التحرش بها.

بدأ الفيديو بدخول السيدة إلى المنزل وشرحها لمشاكلها مع زوجها، ليبدأ الساحر بمحاولة التحرش بها لمساً، وطلب منها أن تغتسل في بيته، ثم حاول إقناعها بضرورة تصوير تفاصيل العلاقة لاستخدامها في السحر لاحقاً.

المرأة التي تعمل مع قوات الأمن، رفضت عرضه فسحبها الساحر بقوة لمحاولة إجبارها، وفي تلك اللحظات اقتحمت القوات الأمنية المنزل واعتقلته بالجرم المشهود.

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