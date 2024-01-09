تطهير نحو 3 ملايين م² من أراضي إقليم كوردستان من الألغام في 2023

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الألغام في إقليم كوردستان أنه تم خلال العام الماضي تطهير ما يقارب الثلاثة ملايين متر مربع من الاراضي المزروعة بالألغام والمتفجرات في إقليم كوردستان.

وفي مؤتمر صحفي، اكد رئيس الهيئة العامة لشؤون الألغام، جبار مصطفى أنه” تم في عام 2023 تطهير 2803326 متر مربع من أراضي الإقليم من الألغام والمتفجرات”، مشيرا إلى أنه “مقارنة بالعام السابق له، زادت مساحات الأراضي التي تم تطهيرها من المواد القابلة للانفجار”.

واضاف مصطفى بأن “المساحات التي جرى تطهيرها ضمت 33 حقل ألغام، و11 ساحة قتال، وبعد التطهير سُلّمت لأصحابها ويمكنهم الآن استخدامها في الزراعة وتربية المواشي والمشاريع الاقتصادية”.

كذلك تم إبطال مفعول 3849 لغماً مضاداً للأفراد وللدبابات وأكثر من 6284 قطعة من المتفجرات والذخائر غير المنفجرة.

تجدر الإشارة إلى انه في كل عام، تقوم حكومة إقليم كوردستان بمساعدة المنظمات الدولية، بتطهير ملايين الأمتار المربعة من أراضي الاقليم من الألغام والمتفجرات وتهيئتها لإقامة مختلف المشاريع الزراعية والصناعية في الاقليم.

وكانت دائرة الأعمال المتعلقة بالألغام “UNMAS” في الأمم المتحدة ، قدرت في وقت سابق المساحة الملوثة بالألغام والمخلفات الحربية بحدود 3 مليارات متر مربع، ليكون العراق أكثر دول العالم تلوثاً من حيث مساحة المنطقة الملغومة.

وقال المدير الاقدم لبرنامج العراق في الدائرة بير لودهاس ، إن “المساحة الملوثة بالالغام والمخلفات الحربية في العراق تبلغ مليارين و987 مليونا و275 ألفا و90 مترا مربعا، بضمنها 257 مليونا و378 الفا و865 مترا مربعا في إقليم كوردستان، حسب الأرقام المقدمة من قبل الحكومة”.

ووفقًا لمرصد الألغام (Landmine Monitor) ، فإن العراق من أكثر دول العالم تلوثا من حيث مساحة المنطقة الملغومة، بالإضافة إلى التلوث بالذخائر العنقودية ومخلفات حربية أخرى وعلى مستوى عالٍ.

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