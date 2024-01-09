يناير 10, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

تراجع كبير في معدلات هجرة الشباب من إقليم كوردستان

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فى :أخبار عــامة
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تراجع كبير في معدلات هجرة الشباب من إقليم كوردستان

أعلن رئيس شبكة المنظمات المدنية في اقليم كوردستان سيروان گردي، يوم الثلاثاء، تراجع معدلات هجرة الشباب من الإقليم إلى أوروبا وباقي بلدان العالم بشكل ملحوظ.

وقال گردي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل، أنه خلال السنوات الثلاث الماضية هاجر قرابة 36 – 38 ألف شاب من أقليم كوردستان، وفي العام 2023 تراجعت معدلات الى مستويات منخفضة لتبلغ 1030 شخصا فقط.

وعزا أسباب انخفاض نسبة الهجرة في الإقليم إلى اندلاع الحرب بين أوكرانيا وروسيا وتردي الواقع الاقتصادي في أوروبا، وتضييق السلطات التركية على عمليات الهجرة غير الشرعية.

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