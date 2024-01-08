يناير 09, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الرئيس بارزاني يستقبل السفير الفرنسي لدى العراق

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
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الرئيس بارزاني يستقبل السفير الفرنسي لدى العراق

استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الاثنين 8 كانون الثاني 2024، السفير الفرنسي لدى العراق، إيريك شوفالييه.

وخلال اللقاء، أعرب السفير الفرنسي الذي زار الرئيس بارزاني بمناسبة انتهاء مهام منصبه، عن سعادته بلقاء الرئيس بارزاني وشكره على دوره المستمر ودعمه خلال فترة عمله سفيرا لفرنسا في العراق.

وجرى خلال اللقاء ذاته بحث الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة والأحداث الأخيرة، وتبادل الآراء حول الاوضاع بشكل عام.

و شكر الرئيس بارزاني الدور اللافت للسفير الفرنسي الذي استطاع إقامة علاقة جيدة وهامة مع جميع الأطراف العراقية والكوردية، متمنياً له التوفيق في مهمته الجديدة.

وفيما يتعلق بالوضع في العراق، شدد الجانبان على ضرورة حماية أمن العراق وسيادة القانون. وكانت العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية والتدابير الرامية إلى تحسين هذه العلاقات موضوعا آخر للاجتماع.

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