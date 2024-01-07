برأس مال تجاوز الـ 17 مليار دولار.. التشكيلة الحكومية التاسعة منحت 404 إجازة استثمار

أكد رئيس هيئة الاستثمار في حكومة إقليم كوردستان د. محمد شكري، “منح 404 إجازة للشركات، للاستثمار في قطاعات مختلفة، كانت غالبيتها للقطاعات الزراعية والصناعية والسياحية”.

وقال شكري، اليوم الأحد 7 كانون الثاني 2024، “منذ تأسيسها، منحت التشكيلة الحكومية التاسعة، 404 إجازة للاستثمار برأس مال يزيد عن 17 مليار دولار أمريكي من خلال مجلس الاستثمار، كاشفاً عن ان نسبة الاجازات السنوية في التشكيلة التاسعة تجاوزت 100 ترخيص لجميع المحافظات والإدارات المستقلة”.

وأضاف، أن ” 103 مشاريع منها للصناعات والمصانع الكبيرة، خاصة في مجال الأسمنت والزجاج، إلى جانب 17 مشروعاً زراعياً، وتم ترخيص 55 مشروعاً سياحياً، ويشير محمد شكري إلى أنه بالإضافة إلى هذه المشاريع، تم تنفيذ مشاريع أخرى في مجالات التعليم والصحة والسكن والتجارة، ولكن التركيز الرئيسي كان على المشاريع الصناعية والزراعية والسياحية”.

وتابع، أن “الكابينة الحكومية التاسعة، وبهدف تعزيز الاستثمار وتجديد هذا المجال قد الغى 39 إجازة استثمارية بسبب إهمال المستثمرين وتسليمها لمستثمرين آخرين أكثر نشاطاً، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشاريع المعلقة”.

وأردف، أن “العديد من المشاريع الاستثمارية الأخرى سيتم العمل عليها بدعم من مجلس الوزراء وسيتم حل المشاريع المتبقية”.

وكان رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان الدكتور محمد شكري، أكد أن المشاريع الاستثمارية التي تم إطلاقها في كوردستان، خلقت العديد من فرص العمل لمواطني الإقليم.

وقال محمد شكري في مقابلةٍ مع كوردستان24، إن “إصدار معظم تراخيص المشاريع الاستثمارية هذا العام، يعود إلى التسهيلات التي قدمتها حكومة إقليم كوردستان لهذا القطاع، والتي عملت على تقليل الروتين”.

وأضاف أن “العام 2023 يعتبر من أكثر الأعوام التي شهدت منح رخص استثمارية للمشاريع، حيث تم منح رخصة استثمارية لـ 154 مشروعاً للقطاع الخاص، وهذا يعد الأعلى نسبةً منذ العام 2006 ولغاية الآن”.

ولفت إلى أنه “بقرارٍ من رئيس الوزراء مسرور بارزاني، فإن نسبة 75 بالمئة من العاملين والموظفين لدى الشركات، هم من المواطنين المحليين”.

وأوضح أن “حكومة إقليم كوردستان ستقدم المزيد من التسهيلات للقطاع الخاص، حتى يقوم القطاع بتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين”.

وحول خطة هيئة الاستثمار للعام المقبل، تابع: “في العام المقبل، سنعمل على إرساء الحجر الأساس لأكثر عددٍ من المشاريع الصناعية، والذي يعني بناء أكبر عددٍ من المصانع، وبالإضافة إلى القطاع الصناعي، سنركز أيضاً على قطاعي الزراعة والسياحة”.

في وقتٍ سابق أيضاً، قال رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، الدكتور محمد شكري، إن 2023 كان عاماً نموذجياً للاستثمار في الإقليم.

وأشار شكري إلى أن “حكومة إقليم كوردستان أصدرت في عام 2023، 154 رخصة استثمارية للقطاع الخاص، الأمر الذي وفّر نحو 10 آلاف فرصة عمل في الإقليم”.

ولفت إلى أنه “ولأول مرة منذ عام 2006 يتم تسجيل هذه الأعداد من التراخيص في إقليم كوردستان”، مؤكداً أن “رأس المال الاستثماري في الإقليم وصل إلى نحو 47 مليار دولار”.

وشدد على “أننا أولينا اهتماماً كبيراً بالمشاريع التي تُعزّز البنية التحتية الاقتصادية لإقليم كوردستان، بما في ذلك مشاريع الصناعات الغذائية، وتسويق قمح المزارعين، إضافةً إلى انتاج البطاطا والبيوت البلاستيكية، فضلاً عن تصدير وتسويق المنتجات المحلية إلى الأسواق الخارجية”.

وأردف أن “دوائرنا أجرت العديد من الدراسات على المنتجات المحلية، وتشمل هذه المنتجات الحديد والاسمنت والمنتجات الزراعية، وذلك للنظر أكثر في احتياجات إقليم كوردستان”.

ولفت إلى “أننا في عام 2023، أطلقنا الموقع الالكتروني ومنصة (استثمار كوردستان)”، موضحاً أنه “تم إدراج خريطة الاستثمار السياحي بمساعدة من هيئة السياحة في منصة (استثمار كوردستان)”.

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