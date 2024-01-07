المفوضية: لا نستطيع استكمال إجراءات انتخابات برلمان كوردستان بالوقت المحدد

المفوضية وجهت كتاباً رسمياً لرئاسة إقليم كوردستان، بتمديد موعد انتخابات البرلمان الكوردستاني

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد (7 كانون الثاني 2024)، عدم قدرتها على إجراء انتخابات برلمان كوردستان في موعدها المحدد، فيما أشارت إلى أن بطاقة الناخب تعتبر وثيقة رسمية.

وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، في حديث إعلامي نقلته الوكالة الرسمية للأنباء، وتابعته زاكروس عربية: إن “المفوضية وجهت كتاباً رسمياً لرئاسة إقليم كوردستان، بتمديد موعد انتخابات البرلمان الكوردستاني، لأنها لا تستطيع أن تقيمها في الفترة المحددة”.

وأضاف “ننتظر قرار المحكمة الاتحادية الذي سيصدر يوم 21 من الشهر الجاري بشأن قانون انتخاب برلمان كوردستان”، مبيناً أن “الانتخابات بحاجة إلى جوانب فنية، لذلك فإن الفترة المتبقية بين صدور قرار المحكمة يوم 21 من الشهر الجاري وموعد انتخابات كوردستان المقررة في 25 شباط، وقت قليل جداً، بالتالي لا تستطيع المفوضية أن تستكمل إجراءاتها، لإجراء الانتخابات بالوقت المحدد”.

وعن اعتماد بطاقة الناخب كمستمسك رسمي، أوضح جميل أن “بطاقة الناخب تعتبر وثيقة رسمية”، مشيراً إلى أنه “في بعض دوائر الدولة يتطلب إحضارها”.

ولفت إلى أن “هناك فرقاً جوالة، ستتصل بالمواطنين أصحاب العلاقة، لاستلام بطاقاتهم المتروكة في مراكز التسجيل”.

وحدّد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، في وقت سابق، يوم 25 شباط 2024 موعداً لإجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان.

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