وزارة تربية إقليم كوردستان توافق على تحويل المحاضرين إلى عقود بعد تعديل قانون الموازنة

أعلنت وزارة التربية في إقليم كوردستان، اليوم الأحد (7 كانون الثاني 2024)، الموافقة على تحويل المحاضرين إلى عقود بعد تعديل الموازنة وقيام بغداد بإرسال المستحقات المالية للإقليم.

جاء ذلك في كتاب رسمي يحمل توقيع وزير التربية، د. آلان حمه سعيد، وتم تعميمه إلى المديريات العامة للتربية في المحافظات والإدارات المستقلة كافة.

وورد في الكتاب الإشارة إلى المذكرة التي وجهها المعلمون إلى الوزارة التي تمت مناقشتها مع مجلس الوزراء.

ولفت الكتاب إلى الموافقة على البدء بالترفيع والعلاوة وفقاً للقوانين السارية بعد تعديل قانون الموازنة المالية الاتحادية وإرسال المستحقات المالية للإقليم.

كما ورد في البيان تحويل المحاضرين الذين لم يتم تعيينهم إلى عقود بحسب تعليمات وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان.

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