زيباري ينتقد الدور الذي يناط برئيس القضاء العراقي: مشكوك في استقلاليته

انتقد عضو الهيئة التنفيذية في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، هوشيار زيباري، حضور رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي مختلف المناسبات السياسية والحزبية في البلاد.

واعتبر زيباري، أن تكرار واستمرار حضور القاضي فائق زيدان تلك المناسبات وإلقاء خُطب وإعلان مواقف، دليلاً على أن القضاء العراقي «مشكوك في استقلاليته».

وتساءل عبر منصة (اكس): «يا ترى في أية دولة ملكية، جمهورية أو شمولية يناط هكذا دور برئيس السلطة القضائية عدا عراقنا! شيء غريب؟».

وكتب يقول: «تكرار واستمرار حضور السيد القاضي فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى في البلاد المناسبات السياسية والحزبية وإلقائه خطب وإعلانه مواقف، يؤكد على أن قضائنا مشكوك في استقلاليته. ويا ترى في أية دولة ملكية، جمهورية أو شمولية يناط هكذا دور برئيس السلطة القضائية عدا عراقنا! شيء غريب؟».

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